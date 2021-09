Suspicion de fraude dans le football belge - Van Holsbeeck (ex-manager du RSCA) a demandé l'aide d'un arbitre via Veljkovic

Herman Van Holsbeeck, qui était alors le manager d'Anderlecht, a demandé à l'agent Dejan Velkovic d'intercéder auprès de l'arbitre Sébastien Delférière afin de "protéger" Anderlecht lors d'un match au Club Bruges en 2017. C'est ce que la RTBF, qui diffusera un documentaire sur le sujet mercredi soir, et Sporza, qui cite "des sources proches du dossier", ont révélé mardi.Selon le récit des deux médias, au printemps 2017, Anderlecht discutait avec Veljkovic au sujet du nouveau contrat de Sofiane Hanni. Van Holsbeeck a expliqué à Veljkovic que le titre était important et que les millions provenant de la participation à la Ligue des Champions auraient un impact sur le nouveau contrat. Anderlecht s'apprêtait à jouer un match capital à Bruges. Inquiet de la pression du public, Herman Van Holsbeek aurait alors demandé à Veljkovic d'intercéder auprès de l'arbitre pour lui demander, selon Sporza, de "protéger Anderlecht", de "siffler correctement et de ne pas se laisser intimider" et de "ne rien faire de spécial, juste de siffler correctement". Ce à quoi l'arbitre aurait répondu "Ok, Anderlecht ne perdra pas." La rencontre s'était soldée sur un score de parité, 1-1. Anderlecht avait remporté le titre quelques jours plus tard. Quelques semaines plus tard, Hanni signait un nouveau contrat et Veljkovic recevait une commission de 440.000 euros. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.