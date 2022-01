Suspicion de fraude dans le football belge - Vanhaezebrouck réagit aux allégations de paiement au noir: "des insinuations infondées"

Hein Vanhaezebrouck a réagi aux allégations faites à son encontre dans le dossier de suspicion de fraude dans le football belge. "Les insinuations selon lesquelles j'aurais reçu des paiements au noir grâce à des constructions mises en place par l'agent Mogi Bayat sont complètement infondées", a déclaré l'entraîneur de La Gantoise dans un communiqué transmis notamment à l'Agence BELGA."Je n'ai pas été soupçonné ou interrogé pour ces faits", a ajouté Vanhaezebrouck. "Pour le reste, je coopère pleinement, et de manière transparente avec les autorités. Je n'ai rien à cacher." "J'ai été et je suis toujours rémunéré très correctement et conformément au marché par La Gantoise", a poursuivi l'entraîneur. "Les montants mentionnés dans la presse sont tout simplement incorrects et mènent à des informations trompeuses. En raison des résultats exceptionnels du club durant la période concernée, mes contrats et de travail et les rémunérations prévues ont été adaptées à plusieurs reprises. Toutes les obligations fiscales ont été respectées. La manière dont Monsieur Bayat gère ses affaires n'a rien à voir avec moi. Enfin, je souhaite également déclarer que je regrette profondément qu'il y ait apparemment des personnes qui trouvent nécessaires de violer leur secret professionnel en divulguant des données d'un dossier judiciaire dans lequel je ne suis pas du tout impliqué, simplement pour attirer l'attention des médias." L'entraîneur de 57 ans souligne qu'il ne donnera plus de commentaire sur cette affaire. Mardi, le quotidien De Standaard a révélé que les enquêteurs soupçonnent Vanhaezebrouck d'avoir reçu 283.750 euros en noir lors de son premier passage à la Ghelamco Arena (2014-2017), via des constructions mises en place par l'agent Mogi Bayat, à savoir des rapports de scouting fictifs et des commissions falsifiées sur les transferts. (Belga)