Suspicion de fraude dans le milieu du football - Les méthodes d'enquête lors de l'Opération Zéro passées à la loupe

La chambre des mises en accusation d'Anvers se penchera ce jeudi sur les méthodes d'enquête particulières utilisées lors de l'"Opération Zéro", également appelée "Mains propres", qui vise la fraude dans le milieu du football belge. Une cinquantaine de personnes - parmi lesquelles des agents de joueurs, des dirigeants, des entraîneurs et arbitres - sont dans le viseur du parquet fédéral dans ce dossier.Au centre de cette affaire hors norme se trouve un homme: Dejan Veljkovic. L'agent serbe déchu, qui a accepté de tout déballer en échange d'une peine limitée à cinq ans avec sursis, est devenu le premier repenti de l'histoire judiciaire belge. Parmi ceux que le parquet fédéral voudrait voir inculpés figurent des personnalités telles que Mogi et Mehdi Bayat, Ivan Leko, Peter Maes, Vincent Mannaert, Bart Verhaeghe, Herman Van Holsbeeck, Bruno Venanzi, Sébastien Delferière et Bart Vertenten. Ils sont soupçonnés, selon les cas, d'avoir fait partie d'une organisation criminelle, de faux, de corruption ou encore de blanchiment. Après l'examen des méthodes utilisées par la chambre des mises, le dossier pourra être renvoyé à la chambre du conseil, qui décidera quels protagonistes seront amenés à comparaitre devant le tribunal correctionnel. Avant cela, de nouveaux devoirs d'enquête pourraient encore être demandés. D'autres accords entre la justice et des suspects, tels que celui conclu par Dejan Veljkovic, ne sont également pas à exclure. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.