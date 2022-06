Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert) s'impose sur la Brussels Cycling Classic

Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert) a remporté la Brussels Cycling Classic (1.Pro) au terme des 203,9 km de course dimanche à Bruxelles. Le Néerlandais s'est imposé au sprint devant ses compagnons d'échappée Thimo Willems (Minerva Cycling) et l'Autrichien Tobias Bayer (Alpecin-Fenix).Un groupe de dix coureurs s'est isolé en tête avant qu'un groupe ne parte en contre à un peu plus de 50 kilomètres de l'arrivée avec notamment Tim Wellens (Lotto Soudal) ou encore le Britannique Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), vainqueur de la Flèche Brabançonne. Le peloton s'est alors mis en route et a repris le groupe de poursuivants mais le groupe de tête a lui résisté pour se jouer la victoire. Alors que Thimo Willems a semblé filer vers le succès, Taco van der Hoorn lui a soufflé la victoire dans les derniers mètres. Tobias Bayer a lui pris la troisième place. Van der Hoorn, 28 ans, remporte son premier bouquet cette saison, le 7e de sa carrière. (Belga)