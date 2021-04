Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) remporte au sprint la 107e édition devant Alaphilippe

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team emirates) a remporté la 107e édition de Liège-Bastogne-Liège, le 3e Monument du cyclisme de l'année dimanche. Dans un sprint à cinq, il a devancé de justesse le champion du monde français Julian Alaphilippe. Le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) a pris la 3e place, l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) la 4e et le Canadien Michael Woods (Israel Start-up Nation) la 5e.Pogacar, vainqueur du Tour de France l'année dernière, succède au palmarès à son compatriote Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) lauréat de la précédente édition disputée le 4 octobre dernier. Parti seul à 21 km de l'arrivée peu après la côte des Forges, l'Equatorien Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) comptait 20 secondes d'avance au pied de l'ultime difficulté de cette Doyenne : la côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km à 11,0% de moyenne) dont le sommet était situé à 13,3 km du Quai des Ardennes, site de l'arrivée. Insuffisant. Il était repris dans la montée. Comme l'espéraient les organisateurs, la Roche-aux-Faucons a fait basculer la course. Après le regroupement, Woods a placé deux accélérations. Seuls ont réussi à le suivre Alaphilippe, Gaudu, Pogacar et Valverde. Ils n'ont plus été rejoints. Pogacar, en raison de tests positifs au Covid-19 au sein de son équipe, n'avait pu disputer mercredi la Flèche wallonne mercredi. (Belga)