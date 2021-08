Talibans au pouvoir en Afghanistan - Deux avions en provenance d'Islamabad attendus lundi matin à Melsbroek

Un Airbus A330 et un vol charter d'Air Belgium ont quitté la capitale pakistanaise Islamabad à destination de l'aéroport militaire de Melsbroek dimanche soir. Ils transportent des personnes évacuées d'Afghanistan et devraient arriver lundi matin, à 08h40 et 09h45, a fait savoir la Défense sur Twitter dans la nuit.Près de 400 personnes seraient à bord, avait-il été indiqué dimanche. (Belga)

