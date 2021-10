Talibans au pouvoir en Afghanistan - Les Etats-Unis ne doivent pas "déstabiliser" les autorités de Kaboul

Les talibans ont exhorté les Etats-Unis à ne pas "déstabiliser" leur goÉtats-Unis à Kaboul, lors des premiers pourparlers directs entre Américains et talibans depuis le retrait de Washington d'Afghanistan, a affirmé samedi à Doha le ministre taliban des Affaires étrangères."Nous leur avons dit clairement que tenter de déstabiliser le gouvernement en Afghanistan n'est bon pour personne", a affirmé Amir Khan Muttaqi à l'agence de presse afghane Bakhtar. "De bonnes relations avec l'Afghanistan profitent à tous. Rien ne devrait être fait pour affaiblir l'actuel gouvernement en Afghanistan, ce qui pourrait engendrer des problèmes pour le peuple", a-t-il affirmé dans une déclaration enregistrée, traduite par l'AFP. Ces propos interviennent au premier des deux jours de pourparlers entre talibans et une délégation américaine au Qatar, emmenée par le représentant spécial adjoint du département d'Etat américain Tom West et la cheffe de l'Agence des États-Unis pour le développement international, Sarah Charles. Les États-Unis n'ont pour le moment pas commenté les propos du ministre taliban. Les talibans ont pris le pouvoir en août en Afghanistan tandis que les États-Unis se retiraient du pays dans le chaos après 20 années d'occupation. (Belga)