Talibans au pouvoir en Afghanistan - USA et Royaume-Uni demandent à leurs ressortissants d'éviter les hôtels de Kaboul

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont alerté lundi d'une menace sécuritaire sur les hôtels de Kaboul, notamment l'hôtel de luxe Serena, sans en préciser la teneur, et demandé à leurs ressortissants de ne pas y rester et d'éviter la zone."En raison de risques accrus il vous est conseillé de ne pas rester dans les hôtels" de Kaboul, a indiqué sur son site le Foreign Office britannique, citant notamment l'hôtel Serena. "En raison de menaces sécuritaires, nous recommandons aux citoyens américains d'éviter d'y séjourner et d'éviter la zone", a de son côté publié le secrétariat d'Etat américain à propos de cet hôtel prisé des étrangers. (Belga)

