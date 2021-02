Tao Geoghegan Hart plaide pour plus de diversité dans le cyclisme

Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Tour d'Italie en 2020, a plaidé pour plus de diversité dans le cyclisme sur sa page Instagram jeudi. Le Britannique d'Ineos Grenadiers va soutenir un jeune cycliste de l'équipe de formation d'Axel Merckx pour renforcer son propos."Le cyclisme a un problème de diversité et d'inclusion. C'est un fait", a écrit Geoghegan Hart sur Instagram et ajoute que Marcus Rashford, Lewis Hamilton et Billie Jean King sont des inspirations. "Je pense que le vélo n'a pas encore fait assez dans ce domaine pour la société. Et moi non plus." C'est pour le Britannique va soutenir un jeune espoir de l'équipe Hagens Berman Axeon, l'équipe de formation gérée par Axel Merckx et où Geoghegan Hart a été formé. Avec Axel Merckx et son équipe, il cherchera un coureur prometteur qui sera entraîné au sein de l'équipe de formation à partir du 1er août. "Nous sommes très fiers de travailler avec Tao sur ce nouveau programme", a réagi Axel Merckx. "La question de la diversité et de l'inclusion dans le cyclisme n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Nous croyons sincèrement en ce programme et nous voulons l'aider à se réaliser dans le cadre du sport. Je pense que nous avons tous la responsabilité de faire mieux." (Belga)