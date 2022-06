TC Anvers - Huit ans de prison et une amende de 448.000 euros pour trafic d'êtres humains

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné mardi Arthur N. (59), un habitant de Brasschaat, à une peine de huit ans de prison et 448.000 euros d'amende pour trafic d'êtres humains. Les complices du chef de réseau ont reçu des peines de prison de deux ans assorties en partie d'un sursis valable six ans et de 448.000 d'euros d'amende aussi partiellement en sursis. L'agence de voyage a été déclarée en faillite et condamnée à devoir payer 1,92 million d'euros.Des personnes d'origine surinamaise venaient en Belgique contre rémunération via une agence de voyage. Cette agence nommée Exann Travel Agency avait des filiales aux Pays-Bas, à Anvers et au Suriname. Les victimes étaient hébergées dès leur arrivée en Belgique. Ensuite, la procédure d'obtention d'un permis de séjour était entamée. L'organisation proposait différentes demandes administratives pour les victimes comme des permis de séjour en utilisant des faux contrats de travail, des demandes d'asile ou encore des demandes de regroupement familial avec un membre effectif de leur famille, voire avec un partenaire fictif. Il arrivait également que les malfaiteurs menacent les victimes et leurs interlocuteurs. Au total, 56 personnes ont payé pour ces services. Le tribunal a déclaré que 115.000 euros touchés par les prévenus leur seront retirés. Deux frères du chef de réseau ont aussi collaboré aux fraudes. Arthur et son frère Iwan ont également été reconnus coupables de viol. Une Surinamaise qui faisait le ménage pour 150 à 200 euros par mois dans l'agence de voyage était forcée à avoir des relations sexuelles avec Arthur. Quant à Iwan, il a violé une victime lors d'un massage. L'enquête a vu le jour en 2020 à la suite de rapports d'institutions gouvernementales qui émettaient des soupçons. Les prévenus ont été condamnés pour trafic d'êtres humains en association, organisation criminelle, viols et falsification de documents. (Belga)

