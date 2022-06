TC Charleroi - Trois ans de prison requis pour le vol avec violence d'un portefeuille

Le ministère public a requis jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de 3 ans de prison, sans s'opposer à un sursis probatoire, contre Laurence R. La prévenue, âgée de 38 ans et actuellement détenue sous surveillance électronique, est en aveu d'un vol avec violence, d'une fraude informatique et d'une tentative de fraude informatique sur une personne vulnérable. Laurence R. confirme avoir agi de la sorte à la suite de prestations sexuelles mal payées.Le 15 février dernier, la prévenue a admis avoir fait les poches de la victime afin de lui dérober son portefeuille dans le hall d'entrée d'un immeuble du Boulevard Audent à Charleroi. "Monsieur était un client. J'ai agi de la sorte pour des prestations sexuelles mal payées", a confirmé la prévenue. Cette dernière est également en aveu d'avoir fait usage de la carte bancaire de la victime pour retirer une cinquantaine d'euros. La victime, constituée partie civile, affirme de son côté que la prévenue lui a réclamé dix euros pour acheter sa dose de produits stupéfiants. "J'ai refusé de lui donner cette somme et elle est entrée dans le hall en menaçant de tout casser. Ensuite, elle a vraiment arraché le portefeuille de ma veste." Le substitut Vervaeren a requis une peine de 3 ans de prison, sans s'opposer à un sursis probatoire. "Je m'oppose à la peine de probation autonome sollicitée par la défense parce que la prévenue a déjà eu une révocation d'une suspension probatoire du prononcé en 2005 parce qu'elle n'a pas respecté les conditions." Me Colin, à la défense, a plaidé une peine de probation autonome afin de soigner la dépendance aux produits stupéfiants de sa cliente depuis ses 14 ans. Le dossier a été mis en continuation au 16 juin prochain pour régler un problème de procédure. (Belga)

