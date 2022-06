TC Charleroi - Une peine de trois ans de prison pour six préventions de violence

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné, jeudi après-midi, Johnny D. à trois ans de prison avec un sursis probatoire partiel de cinq ans pour ce qui excède 18 mois de prison. Le prévenu, actuellement emprisonné, était poursuivi pour coups et blessures, vol, menaces verbales, port d'un marteau et harcèlement. Le jeune homme avait uniquement reconnu avoir menacé une amie de sa compagne. Le ministère public avait requis une peine de trois ans de prison ferme.Johnny D. était suspecté d'avoir frappé sa compagne de l'époque, le 2 février 2021. "Je n'ai jamais levé la main sur ma compagne", avait indiqué le prévenu. Les 20 et 21 février, ce dernier confirmait bien s'être présenté au pied d'un immeuble où se trouvait le nouveau compagnon de sa compagne de l'époque. Selon le prévenu, le marteau découvert par la police dans sa poche venait d'être retrouvé au sol et ramassé. Johnny D. était également poursuivi pour des menaces verbales sur sa compagne et sur une amie de cette dernière, qui l'hébergeait à son domicile. Johnny D. contestait être l'auteur d'un vol de plusieurs objets appartenant à sa femme. Une peine de trois ans de prison ferme avait été requise par le substitut du procureur contre le prévenu, déjà connu pour des faits de violence et qui se trouve donc en état de récidive. La défense avait plaidé un sursis probatoire. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.