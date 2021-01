TC Namur - Un détenu fraudait pour percevoir le chômage

L'auditorat du travail a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Namur une peine de 10 mois de prison et la confiscation de 27.852 euros à l'encontre d'un prévenu, absent à l'audience, qui a fraudé l'ONEM afin de percevoir des allocations de chômage alors qu'il était détenu.A plusieurs reprise entre 2014 et 2020, le prévenu, déjà condamné à de nombreuses reprises par la justice pour d'autres faits, est parvenu à obtenir ses allocations de chômage alors qu'il était détenu, notamment à Jamioulx et à Marneffe et n'y avait donc pas droit. C'est un proche, non identifié dans le cadre du dossier, qui remettait ses cartes de contrôle à son syndicat. Il a donc perçu des allocations à charge de la sécurité sociale alors qu'il était, en tant que détenu, déjà à charge du Service Public Fédéral Justice, ceci à cause d'omissions dans ses déclaration ou de déclarations inexactes. L'auditorat du travail requiert donc la restitution des sommes indûment perçues à l'ONEM, à savoir 27.852 euros, ainsi qu'une peine de 10 mois de prison. (Belga)

