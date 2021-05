TC Neufchâteau - Douze mois avec sursis pour un "passeur" pris avec près de quatre kilos de cannabis

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné, mardi, à 12 mois de prison pour ce qui excède la détention préventive, un conducteur qui avait été interpellé par la police, le 19 novembre 2020 sur l'autoroute à hauteur de Neufchâteau, alors qu'il circulait seul à bord d'un véhicule dans lequel près de quatre kilogrammes de cannabis ont été découverts.L'homme âgé de 35 ans, en séjour illégal en Europe et qui avait présenté des faux documents d'identité italiens, n'a toutefois jamais reconnu avoir transporté des stupéfiants. Privé de liberté depuis son interpellation, il a été cité à comparaître devant le tribunal pour transport, importation, exportation et détention de drogue. Selon l'enquête, il serait passé par la Belgique sur la route du retour des Pays-Bas avant de rejoindre la France. "J'avais reçu 600 euros d'un client pour le conduire en Hollande afin d'aller chercher des vêtements", avait-il donné comme explication au tribunal. Le prévenu avait néanmoins expliqué, après son interpellation, s'être rendu aux Pays-Bas mais dans le cadre de l'achat d'un véhicule. Face à ces diverses explications, l'homme a évoqué un problème de traduction. L'avocat du prévenu n'avait lui-même donné, lors de sa plaidoirie, aucun crédit aux explications de son client. La défense, parlant par contre de "délit d'opportunité" pour se faire de l'argent facilement, avait sollicité le sursis le plus large possible. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.