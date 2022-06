TC Nivelles - Plus de 15 ans de prison ferme au total pour une bande spécialisée dans le vol de cuivre

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a rendu vendredi un jugement concernant dix prévenus faisant partie d'une association spécialisée dans le vol de cuivre. Des peines allant jusqu'à 40 mois d'emprisonnement ferme et une arrestation immédiate ont été ordonnées à l'égard de certains prévenus. Ceux-ci avaient notamment sévi durant l'été 2021 sur le site d'Idem Papers, une grande usine papetière de Virginal (Ittre) déclarée en faillite, ainsi que chez NLMK à La Louvière. Des véhicules différents étaient utilisés pour amener les personnes sur place la nuit, puis charger le cuivre au petit matin pour le convoyer aux Pays-Bas où il était revendu dans des fonderies.A l'audience devant le tribunal correctionnel, un seul des dix prévenus était présent, celui-ci étant déjà détenu dans le cadre d'un autre dossier. Une partie des personnes impliquées a déjà des antécédents de même nature. Ainsi, Ciprian P., considéré comme une des têtes pensantes, a déjà été condamné deux fois en Flandre pour des vols de cuivre. La bande se servait de camionnettes volées et munies de fausses plaques. Alors que certains prévenus ont été arrêtés par la police dans les cabines électriques du site d'Idem Papers, les mains pleines de graisse et à proximité de câbles découpés puis entassés pour être emportés, ils ont prétendu qu'ils se promenaient simplement par curiosité sur l'ancien site industriel. Des versions jugées non crédibles par la justice qui a infligé par défaut, en fonction de l'implication et des antécédents des membres de la bande, des peines d'un an, 15 mois, 20 mois, deux ans, 30 mois, trois ans et 40 mois. Au total, plus de 15 ans d'emprisonnement pour les dix prévenus, dont un seul a été acquitté au bénéfice du doute. (Belga)

