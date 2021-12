TC Nivelles - Trois ans de prison pour harcèlement et menaces envers la femme qu'il avait déjà agressée

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Douglas M., un ancien habitant de Braine-le-Château, à trois ans d'emprisonnement et à une amende de 800 euros. L'homme était poursuivi pour avoir harcelé son ex-compagne, l'avoir menacée et avoir diffusé des photos intimes d'elle pour l'obliger à renouer des contacts avec lui. Les faits ont commencé le 15 juillet dernier, le jour où le tribunal correctionnel lui a accordé un sursis probatoire dans un dossier où il avait fait preuve de violences importantes envers cette même victime. Sortant de prison, il lui avait passé le soir-même 34 appels, 53 le lendemain, et plus de 30 les jours suivants.Le jugement rendu le 15 juillet en matinée avait accordé au prévenu, poursuivi pour s'en être violemment pris à sa compagne en mars et en juin 2020, un sursis probatoire "dans un ultime espoir de le voir s'amender". Il avait déjà bénéficié d'une suspension du prononcé et fait l'objet de deux condamnations - à un an puis à deux ans assortis d'un sursis probatoire - pour des faits semblables. Mais le soir du 15 juillet, sorti de prison, il a repris le harcèlement. Quelques jours plus tard, il a menacé la dame de diffuser des photos intimes d'elle pour qu'elle renoue avec lui, et il a mis ses menaces à exécution en envoyant les clichés à un oncle, à un cousin, à un ami de son fils et à l'ex-mari de la victime. En septembre, alors que la dame se trouvait au commissariat pour déposer plainte contre lui, Douglas M. a téléphoné à nouveau sur le GSM de la victime et c'est un policier qui a pris l'appel. Pensant qu'il s'agissait d'une relation masculine de son ex-compagne, le prévenu a proféré de nombreuses insultes. Le policier a alors décliné sa qualité, ce qui n'a fait qu'encourager l'intéressé à poursuivre son flot d'injures. A l'audience, le ministère public avait requis une peine de vingt mois de prison à l'encontre du prévenu. Dans le jugement rendu mardi, le tribunal s'est donc montré plus sévère encore. (Belga)

