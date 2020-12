Tempête Bella - Plus d'une centaine d'interventions en province de Liège

Les différentes zones de secours de la province de Liège ont enregistré plus d'une centaine d'interventions en raison de la tempête Bella dimanche.Les pompiers de Liège ont indiqué à 20h30 être intervenus à une septantaine de reprises. La majorité des interventions portaient sur le tronçonnage d'arbres tombés sur la chaussée, des toitures endommagées ou encore des câbles arrachés. Resa, le gestionnaire de réseau, a d'ailleurs signalé s'être déplacé à Esneux pour une panne de courant causée par la chute d'un arbre sur une ligne à haute tension. Les appels se sont intensifiés au début de la matinée, nous précise-t-on du côté de la zone de secours Hemeco. En plus des tâches liées à des arbres présents sur la voie publique, les pompiers sont intervenus pour un accident de circulation à Hamoir. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a dû être désincarcéré. Les jours de la victime ne sont pas considérés comme en danger. Les hommes du feu ont en outre été appelés rue de Tohogne, sur la même commune, pour un incendie dans une habitation. Aucun blessé n'est à déplorer et les dégâts sont limités. En début de soirée, la zone Hemeco avait reçu une quarantaine d'appels pour l'entièreté de la journée de dimanche. En Hesbaye, le nombre de missions enregistrées par la zone de secours à 19h15 était d'une quinzaine. Des missions qui concernaient essentiellement du tronçonnage. De plus, les techniciens de Resa se sont rendus à Braives pour une autre panne de courant. Les pompiers de la zone Vesdre - Hoëgne & Plateau ont quant à eux comptabilisé une cinquantaine d'interventions réparties sur l'ensemble du secteur. (Belga)

