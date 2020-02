Tempête Ciara - 150 interventions à Dinant et Philippeville

Les pompiers des différentes casernes de la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville) sont intervenus près de 150 fois sur l'ensemble de leur zone depuis dimanche 10h00, a indiqué dimanche à 19h30 le directeur opérationnel de la zone, Marc Léonard.En un peu plus de deux heures, les secours de la zone ont eu près de 100 interventions supplémentaires. Le plus souvent du même type, comme des arbres couchés sur la route, des toitures envolées ou des câbles électriques arrachés. "On a pas mal de missions mais dont la gravité est relative", précise Marc Léonard. Environ 100 pompiers sont mobilisés sur l'ensemble de la zone Dinaphi. (Belga)

