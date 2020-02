Tempête Ciara - Brussels Airlines contrainte d'annuler 20 vols au départ de Bruxelles dimanche après-midi

Une vingtaine de vols opérés par la compagnie aérienne Brussels Airlines sont annulés à partir de dimanche en fin d'après-midi en raison de la tempête Ciara, a confirmé à Belga la porte-parole du transporteur samedi soir."Comme d'autres pays qui ont annoncé réduire des vols, Brussels Airlines doit annuler 20 vols au départ de Bruxelles dimanche après-midi", a indiqué Wencke Lemmes. Les annulations concernent des vols prévus à partir de 17h dimanche, leurs retours ne seront par conséquent pas assurés non plus. Toutes les destinations concernées se situent en Europe, à savoir vers l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège et le Danemark à ce stade. Les passagers dont la société aérienne dispose des contacts sont informés par message, mais il est suggéré aux voyageurs de se ternir informé. Brussels Airlines s'attend par ailleurs à des retards, notamment au sol, et conseille donc aux passagers de voyager léger et de privilégier des bagages à main dans la mesure du possible. (Belga)

