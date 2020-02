Tempête Ciara - Des abribus brisés, des arbres arrachés et des toitures endommagées à Bruxelles

De nombreux dégâts ont encore été recensés dimanche en fin d'après-midi à Bruxelles suite au vent fort. Les vitres de deux abribus, l'un sur le boulevard Botanique à Saint-Josse-ten-Noode et l'autre sur le boulevard Lambermont à Schaerbeek, se sont brisées, selon divers sites d'informations routières. De nombreux arbres sont également encore tombés, notamment rue du Pommier à Anderlecht et rue Frans Verdonck à Evere où une voiture a été endommagée, ainsi qu'à Forest. A Neder-over-Heembeek, c'est un abri pour des containers de déchets qui s'est envolé avenue de Versailles.Des dégâts de toiture ont aussi été signalés chaussée de Gand à Bruxelles et à Saint-Josse-ten-Noode. Enfin, la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a fait fermer de nouvelles artères, notamment la rue de l'Ermitage à Ixelles en raison d'une intervention des pompiers, ainsi que la chaussée de Waterloo à Bruxelles, entre les rues de l'Abbaye et de La Bascule, a-t-elle annoncé sur son compte Twitter. La rue de l'Evêque, dans le centre-ville, a quant à elle été rouverte à la circulation. Elle avait été fermée vers 16h00 après que des châssis d'un bâtiment en chantier sont tombés sur la voie publique. (Belga)

