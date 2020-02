Tempête Ciara - Plus de 700 interventions des secours en province de Liège

Les pompiers et les différentes zones de police sont intervenus plus de 700 fois en province de Liège à la suite des vents violents amenés dimanche par la tempête Ciara.Vers 21h00, les pompiers et la police de Liège recensaient plus de 460 interventions. Parmi celles-ci, un abribus s'est retourné chaussée de Tongres à Rocourt, un arbre est tombé sur une voiture rue Wérihet à Oupeye et une branche d'arbre a occasionné des dégâts à un bateau sur le quai Godefroid Kurth à Liège. Les pompiers de la zone Hemeco (Hesabye-Meuse-Condroz) ont eux reçu plus d'une centaine d'appels. Aucun chiffre précis n'a encore été communiqué du côté des pompiers de Hesbaye, mais ils sont tout autant sollicités. Dans la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau, les hommes du feu sont intervenus à plus de 130 reprises dimanche. Une fuite de gaz a notamment eu lieu à la suite de la chute d'un arbre à proximité d'une citerne. Selon les pompiers, la plupart des interventions restent des arbres couchés sur la route, des câbles et pylônes électriques arrachés, des tuiles et des toitures qui s'envolent et divers objets qui encombrent la voie publique. Ces dégâts sont dus à la tempête Ciara qui touche le pays depuis 10h00 dimanche matin. Le vent pourrait atteindre des rafales jusqu'à 130 km/h dans la nuit de dimanche à lundi dans certaines régions. La tempête devrait quitter la Belgique lundi. (Belga)

