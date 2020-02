Tempête Dennis - Les pompiers bruxellois ont dû dégager 36 arbres arrachés

Les pompiers bruxellois ont dû dégager environ 36 arbres tombés sous le coup de la tempête Dennis entre 23h00 et minuit, a indiqué le porte-parole des pompiers Walter Derieuw dimanche. Environ 170 interventions ont été menées pour d'autres objets renversés ou arrachés par le vent. En outre, cinq rues et tunnels étaient sous eau dans la soirée en raison des fortes pluies."Il n'y a désormais plus d'intervention en attente, mais nous sommes encore occupés avec quatre autres en cours", a précisé le porte-parole. "Nous recevons toutefois encore des appels sporadiques via le numéro 1722", a-t-il ajouté. (Belga)

