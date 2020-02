Tempête Dennis - Quelque 200 interventions en Wallonie picarde

Les services de secours de Wallonie picarde ont opéré dimanche, depuis 11h00, de nombreuses interventions après le passage de la tempête Dennis. On ne déplore aucun blessé en Hainaut occidental.A 18h30, le dispatching de la zone de secours de Wapi avait enregistré un peu plus de 200 sorties. "Les interventions concernent essentiellement des câbles électriques couchés au sol et des arbres entravant les voiries. Toutes les villes et communes de Wapi ont été touchées de la même manière. Les équipes sont toujours sur le terrain", indique-t-on au central téléphonique des pompiers. Peu avant 19h00, les vents tempétueux et les rafales ont fortement diminué d'intensité laissant place à de légères pluies. Le gros de la tempête semble à présent passé en Wallonie picarde. (Belga)

