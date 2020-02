Tempête Dennis - Un second arbre s'effondre sur le halage du bord de Sambre à Namur

Un nouvel arbre s'est effondré dimanche vers 17h30 sur le halage du bord de Sambre, à Namur. La chute a eu lieu à proximité du centre sportif Tabora, à quelques dizaines de mètres à peine de l'endroit où un autre arbre avait été emporté par la tempête Ciara dimanche dernier. Personne n'a été blessé.Situé sur le trottoir de l'avenue de Tabora, le nouvel arbre victime des intempéries a lui aussi fait une chute de plusieurs mètres, pour terminer sa course sur le halage et en partie dans la Sambre. Il a également emporté une barrière de sécurité sur son passage. La police est rapidement venue sécuriser le périmètre et les pompiers étaient en passe d'intervenir pour dégager le passage. (Belga)