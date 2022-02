Tempête Eunice - Au moins 300 à 400 interventions et deux personnes légèrement blessées à Bruxelles

Les secours comptabilisaient au moins 300 à 400 demandes d'interventions en lien avec la tempête Eunice, vendredi en fin de journée, en région bruxelloise, a indiqué peu avant 21h00 le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il y a encore des appels entrants, mais plus en masse.Les opérateurs sont occupés à rappeler les personnes en attente pour s'assurer qu'elles ont toujours besoin d'assistance, et ce afin d'éviter d'envoyer des équipes inutilement à une adresse. Parmi les interventions notables, il y a notamment une balustrade en verre qui menaçait de se détacher du haut d'une tour de l'avenue Louise, possédant un restaurant au dernier étage. Elle se repliait heureusement vers le dessus de l'immeuble et ne menaçait pas de tomber sur la rue. Les pompiers qui intervenaient à ce niveau se sont rendu compte qu'un toit voisin était sur le point de s'envoler. Ils ont sécurisé les deux sites. De plus, le panneau "P&V" de la tour située près de l'arrêt de métro Botanique menaçait de tomber du 17e étage sur la voie publique. A cet endroit, en fin d'après-midi, le conducteur d'un scooter a perdu le contrôle de son engin et a foncé dans un abribus. Un gardien de la paix a reçu des éclats de verre. Une ambulance a été appelée sur les lieux. Un bilan plus détaillé est attendu samedi matin. (Belga)

