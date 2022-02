Tempête Eunice - Encore une cinquantaine d'interventions pour les pompiers du Brabant wallon samedi matin

Les pompiers du Brabant wallon avaient encore une cinquantaine d'interventions à gérer samedi matin, au lendemain du passage de la tempête Eunice, a indiqué la zone de secours brabançonne. Les opérations encore à effectuer se déroulent notamment à Braine-l'Alleud, Nivelles et Wavre.Très sollicités lors du passage de la tempête Eunice sur le territoire belge, vendredi après-midi, les pompiers du Brabant wallon ont enregistré plus de 400 appels à l'aide. Toutes les équipes des différents postes de la zone de secours ont dû être déployées sur le terrain jusqu'environ minuit, vendredi. Le travail a repris vers 07h00 samedi. La plupart des missions ont concerné des branchages et arbres arrachés qui obstruaient des voiries. De nombreuses chaussées ont par ailleurs dû être temporairement fermées à la circulation, dont la chaussée de Wavre à hauteur de Lathuy, la nationale 93 à Villers-la-Ville, la chaussée de Charleroi à Perwez ou encore la nationale 275 à hauteur de Court-Saint-Étienne. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.