Tempête Eunice - Eunice se transforme en "forte tempête" en Belgique

La tempête Eunice, qui a frappé notre pays vendredi, est officiellement reconnue comme une tempête en Belgique depuis le début de l'après-midi, a annoncé sur Twitter David Dehenauw, de l'Institut royal météorologique (IRM)."Neuf Beaufort de vent en moyenne à la station de mesure de Westhinder actuellement", écrivait le météorologiste sur Twitter un peu avant 13h30. "Eunice est désormais une tempête en Belgique." Peu après 14h00, David Dehenauw a toutefois signalé que les vents avaient atteint 10 Beaufort dans cette même station, ce qui signifie qu'Eunice est à présent classée comme une "forte tempête". Selon les critères de l'IRM, une tempête est officiellement reconnue comme telle en Belgique si le vent atteint une force de 9 sur l'échelle de Beaufort. Cela signifie qu'il souffle en moyenne à une vitesse d'au moins 75 km/h pendant 10 minutes et à une hauteur de 10 mètres au-dessus d'une station de mesure située sur le territoire belge. Si les vents dépassent 90 km/h, on parle alors de forte tempête. Selon les prévisions de l'IRM, le pic de la tempête devrait se situer entre 14h00 et 19h00. La Côte, les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale et d'Anvers sont en niveau d'alerte orange, tout comme la province de Hainaut, entre 14h00 et 17h00. L'Institut royal météorologique met en garde contre de possibles dégâts et problèmes de circulation. (Belga)