Tempête Eunice - Le code rouge pour la tempête Eunice est levé aux Pays-Bas

Le code rouge qui était en vigueur dans une bonne partie des Pays-bas a été levé dans la nuit de vendredi à samedi après le passage de la tempête Eunice. Le code jaune est désormais en vigueur partout aux Pays-Bas, à l'exception du Brabant septentrional et du Limbourg.La force du vent diminuera progressivement dans les heures à venir, a précisé l'institut royal néerlandais de météorologie, le KNMI. De fortes rafales de vent de 75 à 100 km/h peuvent encore se produire dans tout le pays, à l'exception des deux provinces du sud. Mais selon le KNMI, la nuit de samedi à dimanche et la journée de dimanche pourraient à nouveau donner lieu à de fortes rafales de vent, notamment dans l'ouest des Pays-Bas. Les très fortes rafales de vent ont causé des dégâts importants et des perturbations dans presque tout le pays. (Belga)