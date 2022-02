Tempête Eunice - Le trafic ferroviaire reprend presque normalement après le passage d'Eunice

Les trains de passagers comme de marchandises roulaient à peu près normalement samedi matin après le passage, vendredi après-midi, de la tempête Eunice, a indiqué Infrabel. Des équipes du gestionnaire du réseau ferroviaire ont oeuvré toute la nuit afin de procéder aux réparations nécessaires.Quelques trains pourraient tout de même encore être supprimés. La ligne reliant Courtrai à Poperinge, en Flandre occidentale, est par exemple perturbée entre Ypres et Menin. Des navettes sont donc encore d'usage le temps qu'Infrabel termine les travaux de réparation. La ligne devrait être totalement rétablie dans le courant de l'après-midi. Le trafic vers les Pays-Bas a, lui, repris. Toutefois, les trains à grande vitesse doivent encore attendre le feu vert pour reprendre les rails. Vendredi, les vents violents (jusqu'à 130 km/h) portés par Eunice avaient contraint Infrabel à suspendre une partie du trafic ferroviaire en Flandre occidentale et orientale, ainsi que dans le Hainaut. Une reprise "progressive et prudente" du trafic ferroviaire avait pu être entamée à partir de 18h00, la circulation étant même rétablie vers 21h00 sur la plupart des principaux axes ferroviaires. (Belga)