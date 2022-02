Tempête Eunice - Les pompiers bruxellois ont reçu quelque 500 appels

Les pompiers bruxellois ont encore eu beaucoup de travail samedi avec le déblayage des dégâts constatés à la suite du passage de la tempête Eunice, indique leur porte-parole Walter Derieuw. Les pompiers de la capitale avaient ainsi reçu quelque 500 appels vendredi. Samedi matin, 176 d'entre eux avaient été clôturés. Leurs collègues de la zone Brabant flamand Ouest restent également très occupés avec pas moins de 2.714 appels reçus au total."Aujourd'hui, c'était comme une serpillière avec un robinet ouvert", a expliqué le porte-parole. "Les demandes ont continué d'affluer via le 1722 et via le e-guichet www.1722.be. Nous avons fait une analyse des interventions les plus urgentes. Les interventions réalisées aujourd'hui étaient des opérations nécessitant plus de personnel. Depuis 06h30 ce (samedi) matin, nous avons dégagé des voies en enlevant 13 arbres déracinés et sécurisé ou enlevé 38 objets tels que toits, balcons, etc. Plusieurs dizaines d'interventions restent encore sur la liste d'attente. "Il va de soi que, malgré nos efforts, nous aurons encore besoin de beaucoup de temps pour nous rendre à chaque adresse", ont de leur côté indiqué les pompiers du Brabant flamand. "Nous comptons donc en partie sur l'autonomie des personnes. Mais ne commencez pas à travailler vous-même si c'est trop dangereux. Cependant, vous pouvez faciliter notre travail en faisant appel aux couvreurs, aux scieurs, aux jardiniers, etc... Quand plus de personnes se lancent, tout le monde est aidé plus vite." Les pompiers conseillent également aux victimes d'informer leur assureur et de prendre des photos des dégâts. (Belga)