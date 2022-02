Tempête Eunice - Plus d'une centaine d'interventions pour les pompiers de l'arrondissement de Huy-Waremme

Les zones de secours Hemeco et Hesbaye ont reçu de nombreux appels vendredi à la suite du passage de la tempête Eunice. Fortement sollicités, les hommes du feu ont indiqué être débordés.Du côté des pompiers de la zone Hemeco, les secours comptabilisaient une cinquantaine d'interventions vendredi à 20h00. Sur la zone Hesbaye, plus d'une soixantaine d'opérations étaient recensées. Les pompiers des deux zones ont précisé être principalement contactés pour des chutes d'arbres sur la voie publique, des tuiles ou des câbles arrachés sur la région notamment à Huy, Amay, Marchin, Donceel, Verlaine, Waremme ou encore Hannut. Aucun blessé n'était à déplorer. Des quartiers ont également été privés d'électricité, comme à Amay après un déclenchement haute tension. L'entreprise Resa s'est d'ailleurs rendue sur place afin de trouver une solution. Vendredi soir, les nombreux appels continuaient d'affluer et les services restaient sur le pont pour répondre aux sollicitations. (Belga)

