Tempête Eunice - Toutes les éoliennes offshore à l'arrêt pendant une heure vendredi après-midi

En raison des vitesses de vent très élevées prévues vendredi après-midi, toutes les éoliennes offshore seront mises à l'arrêt pendant une heure, a indiqué la Belgian Offshore Platform (BOP), qui représente les propriétaires de parcs éoliens en mer du Nord.Entre 15h30 et 16h30, toutes les éoliennes en mer du Nord belge ne produiront pas d'électricité. Les hélices seront bloquées. "C'est la première fois depuis l'installation des premières éoliennes en 2009 que cela se produit. Il y a toujours un peu de production pendant une tempête mais cette fois, elles resteront entièrement à l'arrêt", a déclaré la secrétaire générale de la BOP, Annemie Vermeylen. Les éoliennes s'éteindront automatiquement. "Toutes les turbines, même les plus anciennes, sont très résistantes aux tempêtes", a assuré Mme Vermeylen. L'arrêt ne devrait durer qu'une heure. D'ici 17h00, les parcs éoliens devraient fonctionner à 50% de leur capacité et d'ici la soirée, la pleine capacité de 2,2 GW devrait être atteinte. Des rafales de 130 km/h sont attendues vendredi après-midi au littoral, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le vent de sud-ouest sera tempétueux (8 Beaufort) sur l'ouest du pays. (Belga)