Temps calme et sec

Le temps devrait rester calme et sec, dimanche après-midi, sous une alternance de nuages et d'éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre -1 et 5 degrés.Le vent, généralement de secteur ouest à sud-ouest, sera faible et orienté nord ou nord-est sur la moitié sud du pays. En soirée et durant la nuit, la nébulosité se fera plus importante à partir du nord-ouest, sous l'influence d'une faible perturbation sur les Pays-Bas. Un peu de bruine ou de neige au nord-est pourraient survenir le long des frontières allemande et néerlandaise. Les minima frôleront -10 ou -11 dans certaines vallées ardennaises, contre 0 ou -1 degré dans le centre et 3 degrés à la mer. Lundi, la nébulosité augmentera rapidement depuis l'ouest, à l'approche d'une perturbation qui touchera la Belgique en soirée. (Belga)

