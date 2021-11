Temps calme sous un ciel gris et parfois humide

Le temps sera calme avec un ciel gris et brumeux mardi matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera généralement sec mais les nuages seront parfois suffisamment épais pour laisser échapper quelques gouttes de bruine. L'IRM signale par ailleurs des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe­-eau et appelle à rester attentif à tout symptôme de type "maux de tête" ou "envie de vomir" qui pourrait être dû à une intoxication au monoxyde de carbone (CO).Les nuages bas réduiront par moments la visibilité en Ardenne. Les maxima varieront entre 4°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 7°C en Flandre. Le vent sera faible de direction variable. Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité restera assez abondante mais la couverture nuageuse pourrait temporairement se déchirer par endroits. En seconde partie de nuit, quelques faibles pluies ou bruines se propageront sur le nord-ouest du pays. La visibilité restera parfois réduite en Ardenne. Les minima varieront entre 1°C sur les hauts plateaux de l'est et 6°C en Flandre. Le vent s'orientera entre le sud et le sud-ouest en devenant parfois modéré. En fin de nuit, il s'orientera entre l'ouest et le nord-ouest dans la région côtière. Mercredi, les petites pluies ou bruines passagères continueront leur progression sur le centre du pays, puis gagneront l'Ardenne en fin de journée. Après leur passage, le ciel se dégagera sur l'ouest, puis le centre du pays en cours d'après­-midi. La grisaille devrait persister sur l'Ardenne. Les maxima varieront entre 6 et 12°C. Le vent modéré de sud­-ouest s'orientera entre l'ouest et le nord­-ouest. (Belga)