Temps estival avant une détérioration durant le week-end

Cet après­ midi, le temps sera assez ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes qui disparaîtront en soirée. Une petite averse isolée n'est pas exclue sur l'extrême ouest du pays. Les maxima varieront entre 20 et 23 degrés en Ardenne et entre 24 et 26 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible, à modéré en bord de mer et parfois sur le relief, de nord­ est.Cette nuit, le ciel sera dégagé à peu nuageux. Les bancs de nuages bas sur la Mer du Nord et les Pays­ Bas pourront éventuellement déborder sur l'extrême nord du pays en fin de nuit. Les températures redescendront entre 10 et 16 degrés, voire plus bas dans certaines vallées des Cantons de l'Est. Le vent deviendra faible de direction variable. Demain jeudi, le ciel sera d'abord assez ensoleillé, puis des nuages cumuliformes se développeront en cours de journée dans l'intérieur des terres avec possibilité d'une petite averse isolée l'après­ midi dans l'est. Le temps restera cependant sec dans la plupart des régions. Le ciel se dégagera à nouveau en fin de journée. On relèvera des maxima de 20 à 25 degrés avec un vent faible à modéré de secteur nord. Durant la nuit de jeudi à vendredi, le ciel sera peu nuageux à serein. En fin de nuit, des bancs de nuages bas pourraient éventuellement déborder depuis la frontière néerlandaise. Le temps sera sec. Les minima descendront vers des valeurs comprises entre 8 et 14 degrés. Le vent sera faible, à parfois modéré au littoral. Vendredi, le temps sera ensoleillé et sec. Plus tard dans la journée, les prémices d'une dégradation se feront sentir avec l'arrivée de nuages élevés. Les maxima seront proches de 24 degrés dans le centre. Durant la nuit suivante, le risque de quelques averses orageuses depuis la France augmentera. Samedi, le ciel sera généralement très nuageux avec des averses orageuses dès le matin. Durant l'après­ midi, le temps restera orageux avec localement de fortes averses. En soirée, le temps deviendra probablement sec dans la plupart des régions. Dimanche, la journée débutera par un temps encore sec avec du soleil mais durant l'après­ midi, le ciel deviendra très nuageux et des averses parfois accompagnées d'orage se développeront par endroits. En soirée, il semble à nouveau que le temps devienne sec dans la plupart des régions. De lundi à mercredi, le temps restera variable, avec des averses. (Belga)

