Temps nuageux et couvert

Le sud-est du pays bénéficiera encore lundi matin de quelques éclaircies, alors que la nébulosité sera déjà abondante au nord du sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les nuages recouvriront ensuite l'ensemble des régions. Les maxima oscilleront entre -1 degré sur les hauteurs ardennaises, 5 degrés dans le centre et 7 degrés à l'ouest.Le vent, de secteur sud-ouest, sera modéré à assez fort au littoral. En soirée et durant la nuit, une perturbation active rejoindra la Belgique par le nord-ouest et se dirigera vers le sud-est, apportant des précipitations sur l'ensemble de régions. Celles-ci prendront la forme de neige ou neige fondante en Ardenne. Le minima s'étaleront entre -1 et 6 degrés. La journée de mardi débutera également sous une nébulosité abondante et des périodes de pluie. Le temps devrait devenir plus sec dans l'après-midi, avec de larges éclaircies. (Belga)