Temps nuageux, mais sec jeudi après-midi

Le temps sera nuageux, mais généralement sec jeudi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La Côte et le nord-est du pays seront toutefois ensoleillés. Les maxima atteindront 18 degrés.Durant la nuit, de larges éclaircies laisseront ensuite la place à beaucoup de nuages venus de l'ouest, sous des minima autour de 11 degrés. Vendredi, le ciel sera très nuageux, à part sur l'est, où les conditions seront d'abord ensoleillées. Des pluies apparaîtront sur l'ouest et plus tard aussi sur le centre du pays. Sur l'est, il fera probablement sec jusqu'en soirée. Les maxima atteindront 21 degrés. Durant le week-end et une grande partie de la semaine prochaine, le temps sera plus chaud, mais aussi instable avec un risque d'averses orageuses. (Belga)

