Temps sec et nébuleux vendredi après-midi

Vendredi après-midi, la nébulosité sera variable à abondante sur l'ensemble des régions, sous un temps généralement sec, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).En fin d'après-midi, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest avant l'arrivée de la pluie. Les maxima oscilleront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés, voire 15 degrés localement en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h. Vendredi soir et en première partie de nuit, la perturbation transitera vers le centre avec des pluies faibles à modérées. En deuxième partie de nuit, elle transitera vers l'est, avant l'arrivée d'averses. En Ardenne, il pourra s'agir temporairement de neige fondante, voire de neige sur les sommets. Les minimas seront compris entre 0 degrés et 4 à 5 degrés. Samedi matin, la nébulosité sera variable avec des averses. En Ardenne, ces averses seront plus fréquentes et il pourra s'agir de neige fondante, voire de la neige. En région côtière, le temps deviendra rapidement plus sec, mais aussi sur l'ouest et le centre en cours d'après-midi, avec davantage d'éclaircies. Maxima entre 5 et 10 degrés sous un vent modéré à assez fort. Dimanche, le temps restera sec avec alternance d'éclaircies et de périodes plus nuageuses. (Belga)