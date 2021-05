Temps variable et frais pour les jours à venir

Les averses parfois intenses et orageuses rythmeront ce dimanche après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera frais pour la saison avec des maxima de 11° sur les hauteurs de l'Ardenne à 16°C ailleurs, tandis que le vent augmentera en intensité au fil des heures.Lundi, l'atmosphère restera instable avec un ciel changeant, parfois très nuageux. Des averses sont également à prévoir. Celles-ci pourraient de nouveau être intenses et localement orageuses, avec un risque de grêle. En fin d'après-midi, le temps devrait devenir plus sec à la Côte. Les températures évolueront peu avec des maxima de 11 à 13°C en Haute Belgique, et de 13 à 16° en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré à parfois assez fort. Des rafales jusqu'à 60 km/h, voire plus sous les averses, seront possibles. Le temps sera similaire mardi, avec un ciel changeant, par moment très nuageux, des averses et des maximas entre 10 et 13°C sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 13 ou 14°C en bord de mer, et entre 14 et 16°C ailleurs. L'atmosphère restera très instable mercredi, avec de nouveau un ciel partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes. Ceux-ci seront à l'origine d'averses localement intenses et orageuses. Le mercure ne grimpera guère plus haut que les jours précédents. (Belga)

