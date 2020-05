Tendance encore à la baisse: 43 nouvelles hospitalisations, 28 décès en 24 heures

La Belgique a recensé 43 nouvelles hospitalisations et 28 décès dus au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, ont indiqué lundi le Centre de crise et le SPF Santé publique dans leur conférence de presse conjointe sur l'état de l'épidémie en Belgique. "La tendance à la baisse se poursuit", s'est réjoui l'infectiologue et porte-parole interfédéral Covid-19 francophone, Yves Van Laethem.Sur les 28 nouveaux décès (soit une baisse de "8% par jour depuis sept jours", a précisé M. Van Laethem), 16 ont été notifiés à l'hôpital et 12 en maison de repos. Au total, l'épidémie a coûté la vie à 9.080 personnes en Belgique, dont 4.340 à l'hôpital et 4.646 en maison de repos. Moins d'un quart (23%) de ces derniers ont été formellement confirmés par un test de dépistage, contre 96% pour ceux survenus en institution hospitalière. La tendance est également à la baisse concernant le nombre de nouveaux cas enregistrés puisque 279 personnes ont été testées positives au cours des dernières 24 heures. "Il s'agit d'une diminution de 7% par jour" sur la semaine écoulée, a ajouté le porte-parole interfédéral. Actuellement, 1.614 patients (-11 par rapport à la veille) sont hospitalisés en raison du coronavirus et 342 personnes le sont aux soins intensifs. Parmi ces dernières, 190 nécessitent une assistance respiratoire. Sciensano, l'institut de santé publique, pointe dans son rapport épidémiologique 27 guérisons en 24 heures, portant à 14.657 le nombre de personnes sorties de l'hôpital depuis le 15 mars (date depuis laquelle la quasi-totalité des hôpitaux partage ses données). Depuis la mi-mars, 16.708 malades au total ont été admis à l'hôpital pour y être soignés du Covid-19. Au cours des dernières 24 heures, 13.860 dépistages ont été pratiqués. Au total, 400.749 tests ont été effectués depuis début mars. Pour rappel, le Conseil national de sécurité (CNS) a fixé la capacité de dépistage à 25.000 tests par jour comme condition de réussite du déconfinement. Concernant le suivi des patients et de leurs contacts par les centres d'appels, il a "commencé de manière active", a affirmé M. Van Laethem. "Chaque jour, 400 à 500 patients sont contactés et ceci est un point extrêmement positif. Cependant, on remarque que les patients ainsi contactés ne dénombrent qu'un demi à un contact à haut risque sur les 48 heures qui ont précédé le début de leur maladie. Ceci est extrêmement peu", a-t-il cependant tempéré. L'infectiologue a donc rappelé l'importance de bien renseigner l'entièreté des contacts à haut risque, rappelant que ceux-ci sont caractérisés par un échange verbal à moins d'un mètre cinquante pendant plus de 15 minutes. "Vous ne serez pas stigmatisé ou pénalisé. C'est en renseignant ces contacts de manière efficace et le plus global possible que vous allez permettre d'endiguer la seconde vague que nous craignons tous et que vous allez aider à ne pas éviter de nouvelles mesures de confinement drastiques", a-t-il conclu. (Belga)

