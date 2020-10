Tensions au MR - Georges-Louis Bouchez conserve la confiance des parlementaires mais sera entouré d'un G11

Les parlementaires MR des différentes entités du pays, réunis ce lundi soir à Court-Saint-Etienne, ont décidé, au bout de plus de 4 heures de débats parfois vifs, de conserver leur confiance au président du parti, Georges-Louis Bouchez, dans la tourmente depuis la fin de la semaine passée en raison d'un casting ministériel particulièrement contesté en interne.Il sera toutefois encadré d'un G11, composé de 11 'sages' du parti et destiné à assurer la collégialité des décisions. La gouvernance et la communication seront également revues. (Belga)

