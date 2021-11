Tensions aux frontières du Bélarus: le Bélarus "ripostera sévèrement" à toute attaque

Le Bélarus a prévenu vendredi qu'il "riposterait sévèrement" à toute attaque le visant, dénonçant le déploiement d'importants effectifs militaires par la Pologne à la frontière polono-bélarusse, en pleine crise migratoire."Il semble que nos voisins à l'Occident, notamment, la Pologne (...), soient prêts à déclencher un conflit dans lequel ils aimeraient entraîner l'Europe", a déclaré le ministre bélarusse de la Défense, Viktor Khrenine, dans un message vidéo. "Les forces armées du Bélarus sont prêtes à riposter sévèrement à toute attaque", a-t-il prévenu. Des milliers de migrants voulant se rendre dans l'UE sont bloqués depuis plusieurs jours à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Face à l'afflux de personnes à ses portes, la Pologne, pays membre de l'UE et de l'espace Schengen, y a déployé quelque 15.000 militaires et érigé une clôture surmontée de fil de fer barbelé. Dans ce contexte, Bruxelles, qui accuse Minsk d'orchestrer cet afflux migratoire pour se venger de sanctions occidentales contre le régime du président Alexandre Loukachenko, a fait agiter la menace de nouvelles sanctions qui pourraient être annoncées la semaine prochaine. "Le language des ultimatums, des menaces et du chantage est inacceptable", a pour sa part averti M. Khrenine. "Les tentatives de nous intimider ou de nous accuser sans fondement nous forcent à réagir de manière adéquate à cette situation", a-t-il affirmé, assurant que les forces armées bélarusses pourraient "assurer la sécurité du pays, y compris, si nécessaire, avec notre principal allié stratégique, la Russie". La Russie est le principal allié du Bélarus, et a mené vendredi des man?uvres militaires avec l'armée bélarusse près de la frontière. (Belga)

