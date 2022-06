Tensions RDC-Rwanda - Le Kenya appelle au déploiement d'une force régionale en RDC

Le président kenyan Uhuru Kenyatta a appelé mercredi au déploiement d'une force régionale dans l'est de la République Démocratique du Congo afin d'y rétablir la paix."J'appelle à mobiliser la Force régionale de l'Afrique de l'Est sous les auspices de la Communauté d'Afrique de l'Est" (EAC), a déclaré M. Kenyatta dans un communiqué. Le "conflit ouvert" en cours dans cette région menace de faire dérailler les efforts politiques destinés à rétablir l'ordre dans ce pays de 90 millions d'habitants, a-t-il ajouté. Des chefs militaires régionaux des sept pays de l'EAC doivent se retrouver dimanche afin de mettre au point les préparatifs pour le déploiement de la force régionale, a souligné M. Kenyatta. "La Force régionale de l'Afrique de l'Est doit être déployée immédiatement dans les provinces d'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu afin de stabiliser la région et rétablir la paix", a-t-il dit. Le Mouvement du 23 mars (M23), une rébellion à dominante tutsi vaincue en 2013 par l'armée congolaise et les Casques bleus de la mission de l'ONU, a repris les armes fin 2021, en reprochant aux autorités congolaises de ne pas avoir respecté un accord pour la démobilisation et la réinsertion de ses combattants. Lundi, la localité congolaise de Bunagana, un centre d'échanges commerciaux situé à la frontière ougandaise, est tombée entre les mains de ces rebelles. L'armée congolaise a accusé le Rwanda d'"invasion" de son territoire. Les relations entre la RDC et le Rwanda sont tendues depuis l'arrivée massive il y a près de 30 ans dans l'est de la RDC de Hutu rwandais accusés d'avoir massacré des Tutsi lors du génocide rwandais de 1994. Elles s'étaient réchauffées avec l'accession au pouvoir en RDC en janvier 2019 de Félix Tshisekedi, mais la résurgence du M23 et l'intensification des combats ces dernières semaines ont ravivé les tensions. (Belga)

