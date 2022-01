Tentative de meurtre à la station Rogier: une personne a été poussée sur les voies

Un jeune homme a délibérément poussé une femme sur les rails du métro vendredi vers 19h45 dans la station Rogier à Bruxelles, selon des informations parvenues en soirée à l'agence de presse Belga. La porte-parole de la Stib An Van hamme confirme qu'une personne a été trouvée sur les voies, mais qu'elle a pu être remontée sur le quai rapidement. Le parquet de Bruxelles n'est pas encore en mesure de communiquer sur cette affaire."Le conducteur a freiné en voyant la personne sur les voies et s'est arrêté à temps", a expliqué An Van hamme. "Le conducteur a très bien réagi, mais il est quand même sous le choc et la personne également". La victime ne serait a priori pas blessée, mais cela reste à confirmer. D'après les informations communiquées à Belga, l'auteur, un jeune homme a priori majeur, a poussé la femme dans le dos alors qu'un métro était en approche. Il s'est ensuite enfui en courant. Le conducteur du métro a effectué un freinage d'urgence. Il n'a pas heurté la victime. Des passagers sont alors descendus sur les voies pour la remonter sur le quai. Le trafic du métro a été interrompu entre les stations Elisabeth et Arts-Lois jusqu'à 20h15. (Belga)