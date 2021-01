Tesla prévoit la production d'une nouvelle technologie de batteries à Berlin

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla prévoit de produire massivement des batteries dotées d'une nouvelle technologie dans une giga-usine à Berlin, rapporte l'agence de presse allemande DPA lundi.L'usine produira un nouveau type de batteries six fois plus puissantes utilisant des électrodes qui prennent moins d'espace et consomment moins d'énergie, selon les sources sectorielles consultées par DPA. Les éléments de batterie augmenteraient l'autonomie des voitures de 16%, ont affirmé ces sources. Dans le même temps, en raison de la puissance accrue de ces batteries, moins d'éléments seraient nécessaires dans chaque voiture. L'usine de batteries fait partie de la gigantesque usine de Tesla prévue à Gruenheide, situé dans le Land de Brandebourg, en périphérie berlinoise. Il est prévu que le modèle Y soit le premier à être construit dans cette unité avec les nouveaux éléments de batteries. D'autres modèles, y compris des poids-lourds, doivent être équipés de cette technologie dans un deuxième temps. Une date de lancement pour la construction de la nouvelle usine n'a pas encore été officialisée, alors que les travaux pour la nouvelle usine de voiture sur le même site ont déjà commencé. Tesla avait déclaré plus tôt que l'usine de voiture commencerait ses opérations en juillet, la production pouvant atteindre jusqu'à 500.000 voitures par an grâce à 12.000 employés. La société est aussi à la recherche de plus de 1.000 travailleurs pour la production des batteries, même si on ne sait pas encore quand l'unité ouvrira ses portes. (Belga)