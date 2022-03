Tessa Worley remporte le slalom géant dames de Lenzerheide, Shiffrin engrange

La Française Tessa Worley a décroché la victoire dans le slalom géant de Lenzerheide, septième des neuf épreuves de cette spécialité en Coupe du monde de ski alpin, dimanche après-midi en Suisse.Quatre ans après sa victoire sur cette même piste, elle s'est imposée devant la vice-championne olympique de Pékin l'Italienne Federica Brignone, deuxième à 29/100e après avoir signé le meilleur temps de la seconde manche. La Suédoise Sara Hector, championne olympique à Pékin et lauréate des deux précédents géant de Coupe du monde, a dû se contenter de la 3e place à 31/100e. Elle avait signé le meilleur temps du tracé initial. Mikaela Shiffrin a pris la 4e place à 77/100e. L'Américaine était deuxième après la première manche mais n'a pas pris trop de risque dans le deuxième parcours après l'élimination de sa grande rivale pour le gros globe de cristal la Slovaque Petra Vlhova. La tenante de la Coupe du monde et championne olympique de slalom à Pékin est sortie de la piste dès la première manche. La championne du monde suisse Lara Gut-Behrami n'a pas pris le départ de la course. Elle souffre d'un genou et est fatiguée, a indiqué la fédération suisse. Au classement de la Coupe du monde de slalom géant, Worley profite de sa 16e victoire en Coupe du monde dans cette spécialité, et la deuxième de la saison, pour revenir à 55 points de Hector (522 pts) alors qu'il reste deux épreuves à disputer. La prochaine est programmée vendredi à Are. Shiffrin est 3e à 111 points (411). Au classement général de la Coupe du monde, Shffrin marque 50 points et quitte la station suisse avec un avantage de 117 points sur Vlhova (1156 contre 1039) alors qu'il reste 700 points à attribuer au maximum. (Belga)