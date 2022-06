Tessenderlo revoit à la hausse sa prévision de bénéfice

Le groupe chimique Tessenderlo revoit à la hausse sa prévision de bénéfice sur l'ensemble de 2022, a-t-il fait savoir mercredi avant l'ouverture de la Bourse. L'Ebitda ajusté devrait ainsi progresser de 10% par rapport à 2021 alors que jusqu'ici les responsables tablaient sur un montant stable comparé aux 354,2 millions d'euros enregistrés l'an dernier."Ces prévisions revues pour l'ensemble de l'exercice comptable 2022 sont la conséquence d'un bon premier semestre porté par des circonstances de marché meilleures que prévues dans le segment Agro, des marges améliorées sur plusieurs produits dans la division 'valorisation Bio' et de conditions de marché favorables dans le segment 'Solutions industrielles'", explique la société limbourgeoise. Elle souligne tout de même qu'elle évolue actuellement dans un environnement volatil en termes de circonstances géopolitiques, économiques et financières, ainsi que sur le plan sanitaire. Les résultats semestriels complets sont attendus le 25 août. Le fabricant de métiers à tisser Picanol, l'un des principaux actionnaires de Tessenderlo, profite de la bonne santé de l'entreprise chimique. Egalement cotée à la Bourse de Bruxelles, Picanol revoit à son tour ses prévisions et dresse un tableau moins pessimiste que la baisse attendue de son ebitda ajusté. Celui-ci devrait rester stable par rapport aux 430,3 millions d'euros de 2021. (Belga)

