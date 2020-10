Testé positif au coronavirus, Ruben Bemelmans doit déclarer forfait pour l'European Open

Testé positif au coronavirus, Ruben Bemelmans ne participera pas à l'European Open (ATP 219), le tournoi ATP d'Anvers qui débute dimanche. Dick Norman, le directeur du tournoi, l'a confirmé samedi.Bemelmans, 32 ans, avait obtenu une wildcard pour les qualifications de la part de l'organisation du tournoi. Les qualifications doivent débuter ce dimanche. Il s'agit du deuxième forfait pour test positif au coronavirus auquel les organisateurs doivent faire face. Plus tôt dans la semaine, Fabio Fognini (ATP 16) avait été testé positif lors du tournoi ATP de Sardaigne. Matteo Berrettini (ATP 9) et Andrey Rublev (ATP 10) avaient également déclaré forfait. Un point d'interrogation subsiste autour de la participation de David Goffin (ATP 14). Le Liégeois a été testé une deuxième fois positif au coronavirus et est dans l'attente du résultat du test passé jeudi soir. (Belga)