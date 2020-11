Thalys va suspendre la desserte entre Bruxelles et l'Allemagne ainsi que les trains Izy

Thalys va suspendre, à partir de ce samedi 7 novembre et jusqu'au 12 décembre inclus, ses liaisons entre Bruxelles et l'Allemagne ainsi que ses trains Izy entre Bruxelles et Paris, a annoncé mercredi l'opérateur ferroviaire.Du 7 novembre au 12 décembre, Thalys proposera deux allers-retours quotidiens entre Bruxelles et Paris, et un aller-retour quotidien entre Bruxelles et Amsterdam. "À partir de cette date, nos services de restauration en classe Premium ainsi que le Thalys Welcome Bar seront également suspendus. Nos lounges de Bruxelles et Paris seront fermés", ajoute-t-on. Thalys se dit contraint d'adapter son plan de transport en raison de la persistance de la crise sanitaire due au coronavirus et du renforcement des mesures prises par les gouvernements des pays dans lesquels ses trains opèrent. L'opérateur de trains à grande vitesse affirme traverser "la plus grave crise de son histoire" et prévoir une baisse de 70% de son chiffre d'affaires en 2020. (Belga)