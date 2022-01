The Best FIFA Football Awards - Cristiano Ronaldo honoré pour son record de buts en sélection

Cristiano Ronaldo, devenu en 2021 le recordman de buts inscrits en sélection, a été honoré par un "Prix spécial" décerné par la FIFA lundi lors de la cérémonie "The Best" à Zurich, un "rêve" pour l'attaquant, auteur de 115 buts avec le Portugal."C'est un rêve, je dois remercier mes équipiers, en particulier en équipe nationale, avec qui j'ai joué pendant ces presque 20 années", a commenté Ronaldo (36 ans), présent en personne pour recueillir son trophée. En septembre, la superstar portugaise est devenu l'unique meilleur buteur de l'histoire du football international masculin en effaçant la marque de l'Iranien Ali Daei (109 buts). Il compte désormais 115 buts en 184 sélections depuis 2003. "Je n'aurais jamais pensé battre ce record", a commenté celui qui est aussi le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions (140 buts). "Je suis tellement fier, c'est une récompense spéciale de la part de la FIFA, une organisation que je respecte beaucoup", a ajouté Ronaldo en présence du président de la fédération internationale, Gianni Infantino. "C'est un grand accomplissement, c'est génial d'être le meilleur buteur de tous les temps." Interrogé sur son avenir, l'attaquant qui a quitté l'été dernier la Juventus Turin pour revenir à Manchester United a réaffirmé qu'il se voyait jouer au-delà de ses 40 ans. "J'ai toujours la passion pour ce jeu, pas seulement pour marquer des buts mais aussi pour prendre du plaisir", a-t-il lancé. "Je veux continuer, j'espère jouer quatre ou cinq années de plus, c'est une question de mentalité", a-t-il conclu. (Belga)